Uzmanlardan uyarı: Organ yetmezliğine yol açabilir

Artan mantar zehirlenmesi vakaları, gözlerin zehirlenmenin yol açabileceği sorunlara çevrilmesine neden oldu. Uzmanların açıklamalarına göre, mantar zehirlenmeleri, insanlarda kalıcı hasara bile neden olabiliyor. Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halil Kaya, mantar zehirlenmelerine ilişkin uyarılarını anlattı.

Mantar zehirlenmeleri, mantarın çokça bulunduğu zamanlarda sıklıkla gündem oluyor. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, görüşlerini ve uyarılarını ileten Prof. Dr. Halil Kaya, acil servise başvurulan zehirlenme vakalarının yüzde 10’unun mantar zehirlenmeleri olduğunu söyledi.

Gelen hastaların çoğunluğunun 6 yaşından küçük olduğunu dile getiren Prof. Dr. Halil Kaya, şu açıklamada bulundu: "Mantar zehirlenmeleri, çok basit şikâyetten karaciğer yetmezliği ve karaciğer nakli gibi çok dramatik sonuçlara kadar gidebilen ciddi klinik tablolar meydana getirebilmektedir. Ayrıca böbrek yetmezliği şeklinde ciddi sonuçlara yol açabilmektedir “

KARACİĞER YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİR

Mantar ısıtıldığında ya da dondurulduğunda tehdidin ortadan kalktığı noktasındaki görüşlerin yanlış olduğunu söyleyen Halil Kaya, "Çünkü bunlar ısıya dayanıklıdır. Bu yüzden toksinin etkisi ortadan kalkmamaktadır, buna da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca mantarın tipini, şeklini ne kadar iyi biliyorum desek de bu zehirlidir ya da bu zehirsizdir gibi bir değerlendirmemiz yok. Mantarların çoğu iyi huylu, sadece basit bulantı ve ishallerle geçiştirilebilecek sorunlara yol açtığı gibi amanita grubu dediğimiz mantar grubunda karaciğer yetmezliği özellikle karaciğer naklini gerektirecek düzeyde soruna yol açabilir." söyleminde bulundu.

Aynı zamanda Kaya, mantar zehirlenmesinin belirtilerinin görüldüğü zamanında çok önemli olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti: "6 saatten sonra eğer kişide belirtiler ortaya çıkmaya başlıyorsa bu tür zehirlenmeler mantar zehirlenmesi açısından daha çok önem arz etmektedir. Buna da özelikle vatandaşlarımızın toplumumuzun dikkat etmesi gerekmektedir"

BU BELİRTİLER GÖRÜLÜYORSA HEMEN ACİL SERVİSE BAŞVURUMALI

Prof. Dr. Halil Kaya, zehirlenme durumunda mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülüyorsa, en kısa zamanda acil servise başvurulması ve sıvı – elektrolit tedavisi görülmesi gerektiğini iletti. Ayrıca, hastalara aktif kömür uygulamasının da yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Halil Kaya, "Bu kişilerin özellikle sıvı elektrolit uygulamasına bağlı olarak böbrek yetmezliği gelişimi gibi bir ihtimalde bulunduğu için bu tedaviyi ihmal etmemeleri mümkün olan en kısa sürede acil servise başvurmaları yerinde olacaktır." dedi.