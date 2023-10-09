Üzüm çekirdeklerini yutun bu hastalıkları unutun

Beyaz, sarı, siyah ne renk olursa olsun şifası değişmeyen üzüm, özellikle çekirdeklerinde şifa saklıyor. Resveratrol isimli antioksidan içeren üzüm, vücuda adeta bir kalkan gibi koruyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Üzüm çekirdeklerini yutun bu hastalıkları unutun

Editör: Erkavim Yıldırım

Zararlı hücrelerle mücadele eden üzüm, düzenli ve kontrollü tüketildiğinde hastalıklara şifa oluyor.

Üzüm suyu, üzüm pekmezi, üzüm sirkesi gibi birçok şekilde tüketilebilen meyvede porsiyonu aşmamak önemli.

Organlar, cilt sağlığı, saç, tırnak, göz demeksizin tepeden tırnağa fayda sağlayan üzümün etkilerini sıraladı.

İşte her gün 1 kâse üzüm yerseniz bakın neler oluyor…

ÜZÜMDEKİ ŞİFALAR

Üzüm, kalp sağlığını destekleyebilecek potasyum ve lif içerir. Üzüm, C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengindir. Bu besin maddeleri bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve hastalıklara karşı direncinizi artırabilir. Lif açısından zengin bir meyvedir ve sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Üzümde bulunan antioksidanlar cilt sağlığını destekleyebilir ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir. Üzüm, göz sağlığı için önemli olan beta-karoten içerir.

ÇEKİRDEĞİNİ YUTUN

Gençlik besini olarak kabul edilen üzüm çekirdeği günde iki tane düzenli yuttuğunuzda hücrelerin yenilenmesinde yardımcı olur. Mide asidini dengeler. Ağrı ve kramp riskini azaltır.

Bilim insanları üzüm çekirdeğinin özellikle bağışıklığın güçlenmesi için fayda sağlayan bir besin olduğunun altını çizer.

Üzüm, renk fark etmeksizin çekirdekleri dahil çok faydalı bir meyvedir.

Üzüm, resveratrol gibi antioksidanlar içerir ve vücudu korur, hastalıklara şifa olur.

Üzüm, kalp, bağışıklık, sindirim, cilt ve göz sağlığı için önemlidir.

Üzüm çekirdeği, hücre yenilenmesine, mide asidi dengesine ve ağrı kramp azaltmaya yardımcı olur.

Üzümü düzenli ve kontrollü bir şekilde tüketmek gerekir.

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