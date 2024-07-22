Üzüm hasadı şimdiye kadarki en erken başlangıcını yaptı

Menfi'deki kooperatif geçmiş yıllarda İtalya'da hasada ilk başlayan kooperatif olmuş ve geçen yıl üzümleri 30 Temmuz'da toplamaya başlamıştı.

Settesoli'den Filippo Buttafuoco İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamada, sıcak ve kurak koşulların bu yıl hasadın erken yapılmasına neden olduğunu söyledi.

Buttafuoco, “Sicilya'ya her yıl ortalama 500 ila 600 mililitre yağmur düşüyor, ancak geçen sonbahardan bu yana sadece 250 mililitre yağış kaydettik. Bu, normalde toprak için mevcut olan suyun yarısı demek” diye konuştu.

İçinde bulunulan koşullarla birlikte erken dönemdeki yüksek sıcaklıkların üzümlerin normalden yaklaşık 10 gün önce olgunlaşmasına yol açtığını söyledi.

Pinot grigio hasadını sauvignon blanc, moscato ve chardonnay hasadı izleyecek. Kırmızı üzümler ise daha sonra gelecek.

Sicilya şiddetli bir kuraklıktan etkilendi. Kış ve ilkbaharda neredeyse hiç yağmur yağmadı ve bunun sonuçları şimdi kurumuş rezervuarlarda görülebiliyor.

Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, adanın başkenti Palermo da dahil olmak üzere bazı bölgelerde suyun karneye bağlanması düşünülüyor.