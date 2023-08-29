Üzümlü’de sel zarara yol açtı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşanan selden köprüler ve yollar zarar gördü. Park halindeki bir otomobil sel sularına kapıldı.

KAYNAK: İHA
Üzümlü’de sel zarara yol açtı

Erzurum - Erzincan kara yolunun üzerinde bulunan Üzümlü ilçesinde yaşanan sel yol ve köprülerde tahribata neden oldu. İlçe merkezinin içerisinden geçen dereden gelen sel taşkına neden oldu. Bazı menfezlerin tıkanması üzerine sel ilçe merkezindeki yol, arazi ve dere yatağına yakın evlerde zarara yol açtı. Herhangi can kaybının yaşanmadığı sel afetinde park halindeki bir otomobil suya kapıldı.

aw018846-02.jpgİlgili ekipler ilçede çalışmalarını sürdürürken içme suyu kullanılmaması yönünde anonslar yapıldı.

Öte yandan dağdan kopup gelen selden Üzümlü’nün yanısıra Bayırbağ ve bazı köylerde zarar gördüğü belirtildi.

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