Üzümü ye bağını sorma atasözünün anlamı nedir?

Üzümü ye bağını sorma atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanların, sunulan güzel ve faydalı şeylerin kaynağına odaklanmak yerine, onların değerine ve faydasına odaklanmaları gerektiği vurgulanır. Bir şeyin kökenini sorgulamak yerine, onun değerini ve sağladığı faydayı takdir etmek daha önemlidir. Ancak, her zaman kökeni sorgulanmayan şeylerin keyfini çıkarmak uygun olmayabilir.

ÜZÜMÜ YE BAĞINI SORMA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Arkadaşıma bir kitap hediye ettim nereden aldın, nasıl aldın, ne zaman aldın, hangi parayla aldın gibi 80 ayrı soru sordu; yahu üzümünü ye bağını sorma işte, düşündüm aldım."