Uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu! Ünlü sanatçı Tanyeli sanat camiasına sitem etti

Uzun bir zamandır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sanat camiasına veryansın etti. Geçtiğimiz günlerde moral gecesi düzenlenen Tanyeli’ye destek olan ünlü isimlerin başında Zara geliyor.

"CANIM ZARA'MI GÖRÜNCE AĞRIM SIZIM HAFİFLEDİ"

Hastanede kendisini ziyaret eden Zara'yla bir fotoğrafını paylaşan Tanyeli, "Can Zara'm bugün ziyaretime geldi gül yüzünü gördüm ne mutlu oldum ifade edemem, düşünün ki ağrıdan kıvranıyorum onu görünce ağrım sızım hafifledi, yüzüm gülümsedi" ifadelerini kullandı.

Tanyeli, sözlerinin devamında kendisini yalnız bırakan sanat camiasına da sitem etmeden duramadı.

"BU SÜREÇTE MORAL ÇOK ÖNEMLİ"

İnsanların "Geliyorum" diyerek sözünde durmadığını söyleyen ünlü sanatçı Tanyeli, “Son haftalarda hep hastaneler, ağrılarla mücadele ederken bir kez daha anladım ki bu süreçte, moral çok önemli, hatta en önemli şey. Bu süreçte manevi olarak güç verdi bana çünkü onun denizi çok engin, ruhu çok derin, dünyada sanki insan kılığında bir ışık küresi, içini açan, milyon ışık saçan her sohbetinde. Bayılmışsa ruhun, aydınlatan bir ışık küresi. Doyamam onunla derin sohbetlere, bir ayna tutar benliğime, hatırlatır özü özüme.

Ne kadar çok seviyorum seni Zara'm hem de çok. Hastaneye kaçıncı gelişin. Ne kadar değerli benim için, nasıl mutlu oluyorum çocuklar gibi her seferinde. İyi ki varsın canım Zara'm. O büyüleyici sesinin hayranıydım hep ama Allah'ın seni lütuflandırdığı fıtratın.

ORYANTAL TANYELİ KİMDİR?

TANYELİ KİMDİR?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli’nin ailesi henüz o iki yaşında iken ayrıldı ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmek zorunda kaldı. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya geldi.

İlk eşinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşamaya başladı. Ünlü oryantal Tanyeli, 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili’yle dünyaevine girdi. Bodrum'da aile arasında küçük bir törenle evlenen Tanyeli ve eşi Avustralya'da düğün yaptı.

TANYELİ'NİN HASTALIĞI NEDİR?

Tanyeli, pankreas kanseri tedavisi görüyor.