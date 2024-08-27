Uzun boylu genç sevgilisi ile konsere giden Nihat Özdemir neye uğradığını şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uzun boylu genç sevgilisi ile konsere giden Nihat Özdemir neye uğradığını şaşırdı

Limak Filarmoni Orkestrası tarafından Bodrum Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen konsere katılan Nihat Özdemir ve sevgilisi Nursel Çökelek Akbelen'de yaşananlar nedeniyle konser öncesinde protesto edildi.

Fenerbahçe eski yöneticisi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak Holding tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası Bodrum Antik Tiyatrosu'nda seyirci karşısına çıktı.

2 saatten fazla süren konserde, muhteşem performansı ve geniş repertuarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

KONSER ÖNCESİNDE YAŞANANLAR GÜNDEM OLDU

Düzenlenen bu özel etkinliğe iş, sanat, spor ve medya dünyasından pek çok önemli isim katıldı. Ancak etkinliğe damga vuran anlar ortaya koyulan performans değil konser öncesinde yaşananlar oldu.

NİHAT ÖZDEMİR VE NURSEL ÇÖKELEK KONSER ÖNCESİ PROTESTO EDİLDİ

Konser öncesinde Sevgilisi Nursel Çökelek ile Bodrum Antik Tiyatrosu'na gelen Nihat Özdemir Muğlalı vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Limak Holding tarafından Akbelen’de ağaçların kesilip ormanın maden işletmesi için istimlak edilmesini protesto eden vatandaşlar ikiliyi dakikalarca yuhaladı.

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