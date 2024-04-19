Uzun konvoy suları yararak geçti. Kader işte emeklilere tasarruf tedbirleri düştü...

Antalya'nın Kültür ilçesinde polis eskortlu ve çakarlı araçların yoğun yağış altında su baskını olan bir caddeden suları yararak geçtiği görüldü. Lüks araç konvoyunun Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ait olduğu ortaya çıktı.

Tunç’a ait olduğu öğrenilen lüks araç konvoyunun caddedeki suları yararak geçişi sosyal medyada gündem olurken, bazı bakanların kamuda tasarruf çağrıları ile lüks araçların hala kullanılmaya devam edilmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kamuda tasarruf için ciddi çalışma yürütülüyor" açıklamalarını yapmıştı. Yapılan bu açıklamanın ardından bakanların lüks araç kullanımına devam etmesi dikkat çekti.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını duyururken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise öğretmen atamaları konusunda "tasarruf" yapılacağını belirtmişti.