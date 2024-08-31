Uzun muhabirin Mourinho paylaşımı izlenme rekoru kırdı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.

Dün oynanan maç öncesi Jose Mourinho ile muhabir Onur Çubukçu arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maç öncesi röportaj vermek için beIN SPORTS muhabiri Onur Çubukçu'nun yanına geldi.

Onur Çubukçu'nun yanına geçen Mourinho uzun boylu muhabirin yanında tabureye çıkarak röportaj vermek istedi.

O anlar sosyal medyada viral olurken, Onur Çubukçu'dan yeni bir paylaşım geldi.

''BU İŞE BİR ÇÖZÜM BULMAMIZ LAZIM''

Onur Çubukçu, sosyal medya hesabından videoyu alıntılayarak, ''Bu işe bir çözüm bulmamız lazım :D'' paylaşımını yaptı.

Çubukçu'nun bu paylaşımı da 1 milyon görüntülenme aldı ve izlenme rekoru kırdı.