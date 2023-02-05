İşte uzun ömürlü olmanın sırları

Sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmek istiyorsanız, günlük hayatınızda basit değişiklikler yapmanız gerekiyor. İşte yapılması gerekenler…

ASPİRİN

Kuzey Carolina Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada, düzenli olarak aspirin alanların, almayanlara göre koroner kalp hastalıklarına yüzde 28 daha az yakalandıkları görüldü. Fakat aspirin miktarını artırmak riskli olabiliyor. Bu nedenle, için uyumadan önce ve düşük bir dozda asprin alabilirsiniz.

DOMATES SOSU

Domatesteki likopen maddesi, kolestorolü engellerken güçlü atardamar duvarları inşa eder. Yani yemeklerinize koyduğunuz domates sosunu artık daha fazla kullanabilirsiniz.

ÜZÜM

Kuru üzümden yapılan reçel, kuersetin adlı antioksidan bakımından çok zengindir. Finlandiyalı bilim insanları, bu antioksidanın atardamar duvarlarına zarar veren serbest radikallerin birikmesine engel olarak kalbin sağlıklı kalmasını sağladığına inanıyor. Reçeli yoksa da üzümün kendisini yiyebilirsiniz.



DUMANSIZ MEKANLAR

Yapılan araştırmalara göre, haftada üç kez 30 dakika sigara dumanı altında kalan kişiler, nadiren sigara dumanı altında kalanlara göre yüzde 26 oranında daha fazla kalp rahatsızlığına yakalanıyorlar. Dumandan uzak durmaya özen gösterin.

KORKU FİLMİ

Yapılan araştırmalara göre, kalbinizin hızla atmasını sağlayan herhangi bir şey kalbinizi güçlenmesini sağlıyor. O yüzden sizi heyecanladıracak bir şeyler yapın.

FIRÇA

Ağzınızı bir gargara ile çalkalayın. Diş macunu ile dişlerinizi fırçalayın. Ağız bakterilerinin kalp krizi riskini artırdığını unutmayın.

BİTTER ÇİKOLATA

Kakaoda bulunan flavonoit, kanı inceltir. Pıhtılaşmasını engeller. Yiyeceğiniz çikolatayı paketin üstünde yazan kakao oranına göre seçebilirsiniz.

TUZU

American Medical Association derneğinin 20 yıl süren bir araştırmasına göre, fazla kilolu olan ve çok miktarda sodyum tüketen erkeklerin kalp hastalıklarından ölme riskleri, az miktarda tüketenlere göre yüzde 61 daha fazla. Yani tuz için ‘üç beyaz zehirden biri’ diye boşuna demiyorlar.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu, balık sevmeyen insanların omega-3 almalarını sağlayan alternatif bir yoldur. Üstelik her yerde kolayca bulabilirsiniz.

BİFTEK

Bifteğin içinde hem bağışıklık sistemini güçlendiren selenyum var hem de homosistein adlı kimyasalı azaltan B vitaminleri bulunuyor. Üstelik biftekteki yağın yüzde 50’sinden fazlası, kalbe faydalı olan tekli doymamış yağlardan oluşuyor. Bu nedenle haftada en az 3 defa biftek tüketmeye çalışın.