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Dikkat. Uzun süre oturanlar o sendromun pençesine düşüyor

Uzmanlardan çarpıcı bir uyarı geldi. Hiç beklemediğiniz bir anda ‘piriformis sendromuna’ yakalanabileceğinizin açıklanması dikkat çekti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 17:02
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Uzun süre oturanlar o sendromun pençesine düşüyor

Dikkat. Uzun süre oturanlar o sendromun pençesine düşüyor
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras'tan uyarı geldi.  Özaras, piriformis sendromunun belden çıkıp ayağa kadar inen siyatik sinirin kalça bölgesinden geçerken pirifomis adı verilen bir kasın altında basıya uğraması ile ortaya çıkan klinik tablo olduğunu ifade etti.

Uzun süre oturanların risk altında olduğunu kaydeden Özaras şu sözleri kullandı:

“Piriformis kası ayakta durma, yürüme gibi aktivitelerde görev alan bir kastır. Sporcularda olduğu gibi aşırı kullanma nedeniyle bu kasın kalınlaşması, hemen altından geçen siyatik sinire bası yapmasına neden olabilir. İş veya farklı nedenlerle uzun süre oturanlarda da siyatik sinir bu kas altında sıkışabilir. Bazen de piriformis kasının yapısal anomalileri siyatik siniri sıkıştırabilir."

“DOĞRU EGZERSİZLERLE FAYDA SAĞLANABİLİR”

Prof. Dr. Özaras, öncelikle siyatik siniri sıkıştıran hareketlerden kaçınmak gerektiğinin altını çizerek sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Ağrı kesiciler, kas gevşeticiler sinir üzerindeki basıyı azaltmada ve şikayetleri gidermede faydalı olabilir. Fizik tedavi yöntemleri ve doğru egzersizler ile büyük oranda tedavi sağlanabilir. Bu tedavilere rağmen fayda görmeyen hastalara cerrahi girişim gerekebilir.”

KALÇA VE BACAKTA AĞRI İLE KENDİNİ GÖSTERİYOR”

Nihal Özaras, kalça ve bacakta ağrının piriformis sendromunda temel şikayetler olduğuna dikkati çekerek şu sözlerle değerlendirdi:

“Ağrı oturmakla artar. Bazen bacağa da yayılan karıncalanma ve uyuşma gibi yakınmalar görülür. Bu sendromun tanısını koymak için özel bir kan testi veya görüntüleme yöntemi bulunmuyor.

Şikayetlerin başlangıcı, seyri, tetikleyen faktörler gibi bilgileri içeren tıbbi öykü ve muayene ile tanı konulabiliyor. Bazen diğer hastalıkları dışlamak için MR gibi bazı tetkiklere ihtiyaç duyulabiliyor.”

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