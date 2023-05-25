Uzun süreli ilişki için ideal yaş farkı ortaya çıktı

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Atlanta'daki Emory Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, fark ne kadar büyükse ayrılık ihtimali de o kadar artıyor. Üç bin kişinin incelendiği araştırmada, beş yaş farkı olan çiftlerin ayrılma ihtimalinin aynı yaştaki çiftlere kıyasla yüzde 18 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Bu oran 10 yaş farkı olan çiftlerde yüzde 39'a, 20 yaş farkı olanlarda ise yüzde 95'e yükseldi.

Araştırmacılar eşler arasında sadece bir yaş fark olmasının, ayrılma ihtimalinin sadece yüzde üç oranında olduğu şanslı durum olduğuna inanıyor. Çalışmanın arkasındaki araştırmacılardan Hugo Mialon, "Bu özelliklere sahip çiftler, ortalama başka nedenlerle boşanma olasılığı daha yüksek çiftler olabilir" ifadelerini kullandı.