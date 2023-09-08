Uzun yatma yarışması günlerdir sürüyor. En tembel vatandaş unvanı için yarışıyorlar

Brezna Etno köyünde başlayan yarışma, 22. gününde de devam ediyor. Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 7 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.