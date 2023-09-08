Uzun yatma yarışması günlerdir sürüyor. En tembel vatandaş unvanı için yarışıyorlar

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kentinde "uzun yatma" yarışması 22 gündür sürüyor.

KAYNAK: AA
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Uzun yatma yarışması günlerdir sürüyor. En tembel vatandaş unvanı için yarışıyorlar 1

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kentinde "uzun yatma" yarışması 22 gündür sürüyor.

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Uzun yatma yarışması günlerdir sürüyor. En tembel vatandaş unvanı için yarışıyorlar 2

Brezna Etno köyünde başlayan yarışma, 22. gününde de devam ediyor. Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 7 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.

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Uzun yatma yarışması günlerdir sürüyor. En tembel vatandaş unvanı için yarışıyorlar 3

Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 7 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.

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Uzun yatma yarışması günlerdir sürüyor. En tembel vatandaş unvanı için yarışıyorlar 4


Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada 22'nci güne giren yarışmacılar 500 saati geride bıraktı.

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Uzun yatma yarışması günlerdir sürüyor. En tembel vatandaş unvanı için yarışıyorlar 5

Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

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Uzun yatma yarışması günlerdir sürüyor. En tembel vatandaş unvanı için yarışıyorlar 6

Yarışmacılar 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

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Uzun yatma yarışması günlerdir sürüyor. En tembel vatandaş unvanı için yarışıyorlar 7
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