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Defne Samyeli'nin yeni adresi belli oldu. Ekranlara geri dönüyor

Sol Yanım dizisinde başrol oynadıktan sonra Yalı Çapkını ve Ömer dizisinden aldığı teklifleri kabul etmeyen Defne Samyeli, ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak'ın kadrosuna girdi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:54
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Uzun zamandır şarkıcılık ve oyunculuk yapan Defne Samyeli, yeni bir anlaşma yaparak, ekranların iddialı dizisine dahil oldu

Defne Samyeli'nin yeni adresi belli oldu. Ekranlara geri dönüyor
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Mankenliği bıraktıktan sonra, uzun yıllardır şarkıcılık ve oyunculuğu birlikte yürüten Defne Samyeli, son olarak Sol Yanım dizisinde başrol oynadı. Dizinin ardından konser veren daha sonra uzun bir tatile çıkan Samyeli'nin yeni projesi belli oldu. Yalı Çapkını ve Ömer dizilerinden aldığı teklifleri reddeden Samyeli, ATV'nin iddialı dizisiyle el sıkıştı.

ALDATMAK'IN KADROSUNDA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Samyeli, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör'ün paylaştığı Aldatmak dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ünlü isim, dizide Elmas isminde bir avukata hayat verecek.

 

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