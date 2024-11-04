Uzungöl'de HES direnişi. Jandarma ile halk karşı karşıya

Trabzon Uzungöl'de gerçekleştirilmesi planlanan HES projesi için firmanın iş makinelerini Trabzon’un Çaykara ilçesine getirmesinin ardından, bölge halkı proje alanını trafiğe kapatarak nöbet tutmaya başladı. Yolun açılmasını isteyen jandarma ile vatandaşlar arasında gerginlik çıktı.

Trabzon Çaykara ilçesi Uzungöl Taşkıran mahallesinde gerçekleştirilmesi planlanan HES'e karşı bölge halkının önceki gün gerçekleştirdiği protesto eyleminin ardından dün akşam saatlerinde HES firması Jandarma eşliğinde iş makinelerini Trabzon’un Çaykara ilçesine getirdi. İş makinelerini görüntüleyen bölge halkı, HES projesinin olduğu alana giderek yolu trafiğe kapattı ve nöbete başladı.

Bölgeye çok sayıda Jandarma gelmesinin ardından yurttaşların yolu trafiğe açması istendi. Jandarmanın yolu açmak istemesine yurttaşlar tepki gösterdi. Uzunca bir süre jandarma ile yurttaşlar arasında tartışma yaşandı.

Bölgeye gelen ve ekiplerle tartışan Çaykara Belediye Başkanı Hanefe Tok, ''Bu halk demokratik hakkını kullanıyor HES istemiyor, henüz yargı süreci devam ediyor ÇED süreci tamamlanmamış. Ayrıca burada yapılacak HES projesi yurttaşların arazisinden geçiyor buna müsaade etmiyorlar. Yolu trafiğe açarız ancak şirketin çalışmasına izin vermeyiz'' dedi.

Uzungöl'e TOMA'lar gönderilmesine tepki gösteren halk, "TOMA nedir? Biz eşkiya değiliz. Biz terörist değiliz. TOMA'ları geri çekin. Biz terör eylemi yapmıyoruz. Rusya mıdır burası?" çağrısında bulundu.