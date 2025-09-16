Uzunköprü 20 kaçak göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında M.Ö.'nün göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Ömer Ergin / Edirne

Uzunköprü’de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

M.Ö.'nün kullandığı kapalı kasa minibüs takibe alınıp, Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy yakınlarında durdurulup kontrol edildi.

Kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 Irak, 9 Suriye uyruklu olmak üzere 20 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü M.Ö. ise gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Soruşturması süren organizatör M.Ö., ifadesinde kullandığı minibüse T.A. yönetimindeki başka bir aracın öncülük ettiğini söylenirken, Jandarma T.A.'yı da yakalamak için çalışma başlattığı ifade edildi.

