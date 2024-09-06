Vahim tablo ortaya çıkardı. 44 uyuşturucu türü ilk kez görüldü

Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele ederken özellikle Balkan ülkeleri ve Afganistan üzerinden büyük bir uyuşturucu trafiği yaşanıyor. Polis ekipleri her yıl tonlarca uyuşturucuyu yakalasa da kaçakçılar farklı yollar kullanmaya çalışıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın hazırladığı rapor vahim tabloyu ortaya çıkardı.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın köşesine taşıdığı rapordaki detaylar ne tür uyuşturucuların Türkiye’de görüldüğü ve uyuşturucu ticaretinin rotasını gözler önüne serdi.

Şardan’ın yazısına göre rapordan detaylar şunlar:

"Bitki temelli veya tamamen sentetik yollarla elde edilen NPS'ler (yeni psikoaktif maddeler) hem Türkiye'de hem de uluslararası uyuşturucu pazarlarında sıklıkla görülmeye devam ediyor.

Bonzai ve elektronik sigara içinde bulunan sentetik kannabinoidler halen Türkiye'de en fazla karşılaşılan NPS'ler olmaya devam ediyor.

Avrupa'da sentetik katinonlar, ABD ve Kanada'da ise fentanil türevleri başta olmak üzere sentetik opioidler en sık karşılaşılan NPS grupları.

2010 - 2012 yılları arasında 43 ülke NPS yakalaması bildirdi. 2020 - 2022 döneminde ise, 52 ülke NPS yakaladığını uluslararası kurumlara bildirdi."

İLK KEZ TESPİT EDİLEN SENTETİK UYUŞTURUCU TÜRLERİ

"2020 – 2022 dönemindeki NPS yakalamalarında en yaygın olarak ketamin - 2022'de önemli ölçüde artış gösterdi – ardından sentetik katinonlar ve sentetik kannabinoidler ön plana çıktı.

Dünya genelinde farklı NPS sayısı, 2021'de 618 iken, 2022'de 566'ye düştü. Bu NPS'lerden 44'ü ilk kez tespit edildi.

ABD'de son yıllarda ciddi bir kriz haline dönüşen sentetik opioid sorununun çoğunluğu fentanil türevleri kaynaklı. Bu tablo, her yıl artan şekilde aşırı doz ölümlere sebep oluyor.

Meksikalı suç gruplarının ABD'ye hedef alan yasa dışı fentanil ürettiği biliniyor.

Avrupa'da ise, İrlanda, Estonya, Letonya'da fentanil türevleri görülmeye başlandı. Ölümlere neden oluyor. Fentanil türevleri gerek Avrupa gerekse Türkiye için "yakın bir tehdit" görülüyor."

GÜNEY ROTASI, SUÇ GRUPLARININ GÖZDESİ

"İran, Türkiye ve Balkan ülkelerinden geçen Balkan Rotası, 2022 yılında da Afganistan'dan Orta ve Batı Avrupa'daki hedef pazarlara afyon kaçakçılığının ana rotası olmaya devam ediyor.

Son yakalama verileri, Afganistan kaynaklı uyuşturucu kaçakçılığında İran ve Pakistan üzerinden geçen ve ardından deniz veya hava yoluyla doğrudan veya Güney Asya, Afrika veya Körfez üzerinden Avrupa'ya giden "Güney Rotası" boyunca önemli ölçüde artış olduğunu gösteriyor.

Güney Rotası'nda ele geçirilen Afganistan kaynaklı eroin ve morfinin toplam miktarı, artık Orta Asya'dan geçen ve öncelikle Rusya Federasyonu'ndaki pazarlara uyuşturucu madde tedariğini sağlayan Kuzey Rotası'nda yakalanan miktardan daha fazla.

Burada dikkat çekilmesi gereken önemli konu, Afganistan gelişmelerinden kaynaklı olarak daralan eroin tedariğinin, suç gruplarını bir sentetik opioid türü olan fentanil kaçakçılığına yönlendirmesi olasılığı."