Vahşice öldürülen kadına son görev

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vahşice öldürülen kadına son görev

Kırıkkale'de 19 gündür kayıp olarak aranan ve tabancayla öldürüldükten sonra tel ve brandaya sarılarak bordür taşına bağlanıp köprüden atılan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni; Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından Kapulukaya Barajı'nda bulundu.

aw308628-01.jpg

47 yaşındaki Yalçıner'in, tabancayla öldürüldükten sonra tel ve brandaya sarılarak bordür taşıyla Köprü köy yakınındaki köprüden atıldığı tespit edildi. Kan donduran cinayetle ilgili kadının iki kardeşi, sevgilisi, yeğeni ve bir akrabası tutuklandı.

aw308628-03.jpg

Cinayete kurban giden Yalçıner'in cenazesi, memleketi Kırşehir'e getirildi. Kaman ilçesi Başköy'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Yalçıner için helallik istendi. Kılınan namazın ardından Yalçıner'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Son Haberler
Haftalar önce tahliye olmuştu! Bahar Candan’dan ablası Nihal Candan'a şoke eden suçlama
Haftalar önce tahliye olmuştu! Bahar Candan’dan ablası Nihal Candan'a şoke eden suçlama
Van'da kaybolan Rojin'in cansız bedeni bulundu
Van'da kaybolan Rojin'in cansız bedeni bulundu
Doğal gaz fiyatları belli oldu
Doğal gaz fiyatları belli oldu
Pendik’te feci olay! 40 günlük bebeği 7'inci kattan aşağı attı
Pendik’te feci olay! 40 günlük bebeği 7'inci kattan aşağı attı
Serbest bırakılan sapık tutuklandı. Aileler itiraz etmişti
Serbest bırakılan sapık tutuklandı. Aileler itiraz etmişti