Vahşice öldürülen kadına son görev

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni; Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından Kapulukaya Barajı'nda bulundu.

47 yaşındaki Yalçıner'in, tabancayla öldürüldükten sonra tel ve brandaya sarılarak bordür taşıyla Köprü köy yakınındaki köprüden atıldığı tespit edildi. Kan donduran cinayetle ilgili kadının iki kardeşi, sevgilisi, yeğeni ve bir akrabası tutuklandı.

Cinayete kurban giden Yalçıner'in cenazesi, memleketi Kırşehir'e getirildi. Kaman ilçesi Başköy'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Yalçıner için helallik istendi. Kılınan namazın ardından Yalçıner'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.