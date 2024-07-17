Vakalar peş peşe geliyordu. Valilik hayati uyarıyı yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle çocukların boğulma tehlikesi yaşadığı bu alanlarda yüzmenin tehlikelerine dikkat çekildi. Açıklamada, suya girmenin riskleri hakkında önemli bilgiler verildi.

Öncelikle, can simidi ve can yeleği gibi batmayan nesnelerin kullanılmasının hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Bu tür ekipmanlar bulunmadığında, kişiye tahta parçası veya ip uzatılarak yardım edilmesi gerektiği belirtildi. Yüzme bilmeyen kişilerin kurtarma girişiminde bulunmaması gerektiği, aksi halde kurtarıcının da boğulma riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Su derinliğinin anlık olarak değişebileceği ve zemin yapısının dalgalı ve engebeli olabileceği kaydedildi. Su içindeki çamur formundaki oluşumların bataklık etkisi yaratabileceği ve doğal bitkilerin hareketi kısıtlayabileceği uyarısı yapıldı. Su sıcaklığının düşük olması nedeniyle vücut ısısının aniden düşebileceği ve bu durumun şok etkisiyle kişinin bilincini kaybetmesine yol açabileceği belirtildi. Bu, ağır solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik ve tansiyon yükselmesi gibi reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca, su kaldırma kuvvetinin düşük olması nedeniyle yüzeyde kalmanın zorlaşabileceği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların tehlikelerden korunmak için baraj, kanal ve ırmaklarda yüzmek yerine güvenli yüzme havuzlarını kullanmaları gerektiği ifade edildi. "Baraja, ırmağa değil, havuza girin. Serinlemek için açık ve kapalı yüzme havuzlarını tercih edin" denildi.

Acil durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep edebilecekleri de hatırlatıldı.