Vakıf üniversitelerinin ücretlerinde yüzde 300'e varan artış

Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerindeki artış, öğrenci ve velileri endişelendiriyor. Yeni fiyat listelerini paylaşan üniversiteler, yıllık öğretim ücretini bazı bölümlerde geçen seneye göre 2 ila 3 kat arttırdı.

Vakıf üniversitelerinin ücretlerinde yüzde 300'e varan artış

Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerindeki artış, öğrenci ve velileri endişelendiriyor. 2023-2024 eğitim dönemi fiyatlarını açıklayan vakıf üniversitelerinde, geçen seneye göre ücretlere yüzde 200 ila 300 arasında zam yaptığı görüldü. Ortalama öğrenim ücretleri 200 bin liradan başlayıp 600 bin liraya kadar çıktı. En çok artış ise tıp fakültelerinde görüldü.

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre, İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinde geçen sene 187 bin lira olan bölümün bu yılki ücreti 344 bin liraya çıktı. Yine İstanbul'daki başka bir üniversitede geçen sene 278 bin lira olan öğretim ücreti, bu yıl 520 bin liraya kadar yükseldi.

Fahiş zamlar, Ankara'daki vakıf üniversitelerinde de görüldü. Başkentte bir vakıf üniversitesi, 2022'de 118 bin lira olan öğrenim ücretini 300 bin lira yaptı.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ, KONTENJANLARI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Ücret artışlarını değerlendiren Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, geçen yıllarda velilerin vakıf üniversitelerini tercih ederken ekonomik sıkıntıların pek gündeme gelmediğini, ancak ücretlerin bu yıl büyük bir sorun olduğunu belirtti.

Gültekin, "Bırakın tıbbı diş hekimliğini eczacılık fakültelerini normal dediğimiz iktisadi idari onlar kadar pahalı olmayan bölümleri kast ediyorum. Geçen yılki gibi vakıf üniversiteleri bazında doluluk olmayacağı kanısındayım ekonomik nedenlerle" diye konuştu.

Uzmanlar, bu yılki zamların vakıf üniversitelerinin kontenjanlarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

Üniversite tercih dönemi 8 Ağustos'ta sona erecek, kayıtlar ise 28 Ağustos'ta başlayacak.

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