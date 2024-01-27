VakıfBank Japonya'dan transfer yaptı

Kaynak: AA
VakıfBank Japonya'dan transfer yaptı
VakıfBank; kendi altyapısında yetişmiş olan Derya Cebecioğlu’nu yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüp, Japonya’nın Kurobe Aqua Fairies takımında geçici olarak forma giyen Derya Cebecioğlu’nu, sezonun geri kalanında VakıfBank’la birlikte olacağını duyurdu.

Derya Cebecioğlu, VakıfBank’a geri dönmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, “VakıfBank benim için bir ailedir. Bu yüzden burada olmaktan çok memnunum. Japonya’da oynamak güzel bir deneyimdi. Farklı bir kültürü ve oyun stilini tanıma fırsatı buldum. Şimdi de VakıfBank’ın başarılarına katkı sağlamak için heyecan duyuyorum.” dedi.

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