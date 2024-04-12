Vakıfbank yendi Gabi gitti. Zehra Güneş ve Cansu'nun ağlamaktan gözleri şişti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Vakıfbank yendi Gabi gitti. Zehra Güneş ve Cansu'nun ağlamaktan gözleri şişti
Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenen Vakıfbank seriyi 2-0'a getirdi, sezonu 3. bitirdi. Brezilyalı yıldız Gabi'nin 1753 gün süren VakıfBank kariyeri de bu maçla sona erdi.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off serisinde 3'üncülük maçında VakıfBank ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.

VakıfBank mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve seriyi 2-0'a getirip sezonu 3. tamamladı. VakıfBank böylece gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

Karşılaşmanın setleri 25-22, 25-22 ve 25-14 sona erdi.

5 sezondur VakıfBank formasıyla mücadele eden Gabi için bu maçın ayrı bir anlamı vardı. Çünkü Brezilyalı yıldız son kez VakıfBank forması giydi. 1753 gün süren maceranın ardından gözyaşları sel oldu.

Gabi'ye takım arkadaşları tek tek sarıldı. VakıfBank'ın yıldızlarının da ağladığı görüldü. VakıfBank'ın yıldızı Gabi, takım arkadaşlarının ardından maçın hakemleriyle de vedalaştı. Giovanni Guidetti, yıldız voleybolcuya sarılan bir diğer isim oldu.

VAKIFBANK'TA 10 KUPA KAZANDI
Gabi sarı-siyahlı formayla 5 sezonda tam 10 kupa kazandı.
3 - Kupa Voley
2 - CEV Şampiyonlar Ligi
2 - Vodafone Sultanlar Ligi
2 - Şampiyonlar Kupası
1 - Dünya Kulüpler Şampiyonası

Türk Hava Yolları: 0 - VakıfBank: 3
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Carneiro (Buse Kayacan Sonsırma, Melis Yılmaz, Derya Güç, Şeyma Ercan, Sıla Çalışkan, Alecrim)
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Caratasu, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar)
Setler: 20-25, 19-25, 18-25
Süre: 78 dakika (24, 26, 28)

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