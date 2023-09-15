Vakıfbanklı milli voleybolcu Japonya'ya transfer oldu

Japonya Ligi ekiplerinden Kurobe AquaFairies Derya Cebecioğlu'nu kadrosuna kattı.

KAYNAK: AA
Vakıfbanklı milli voleybolcu Japonya'ya transfer oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan kadrosunda yer alan Derya Cebecioğlu, Japonya ekibi Kurobe AquaFairies'e transfer oldu.

Japonya temsilcisinden yapılan açıklamada, son olarak VakıfBank'ta forma giyen 22 yaşındaki smaçörle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kurobe AquaFairies'in sosyal medya hesabında açıklamalarına yer verilen Derya Cebecioğlu, "Şu an olimpiyat elemeleri için Japonya'dayım. Şimdiden enerjinizi hissediyorum. Japonya'da olduğum için mutluyum. En kısa sürede takım için mücadele etmek ve başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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