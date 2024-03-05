Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 81 ilde iftar sofrası

Kaynak: AA
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 81 ilde iftar sofrası
Ramazan ayı boyunca Vakıflar Genel Müdürlüğü, 81 ilde vatandaşlara iftar yemeği verecek. Bu, dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak için yapılan bir çalışmadır.

Ramazanın ruhunu yansıtan bu etkinlik, ilk olarak 2022’de 25 ilde başlatılmış ve bu yıl tüm illere yayılmıştır. Bölge müdürlükleri tarafından organize edilen iftar yemekleri, sıcak yemek mutfaklarında pişirilen menülerden oluşmaktadır. İftar yemeği alabilecek yerler arasında Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve Hamamönü Taceddin Dergahı, İstanbul’da Binbirdirek Sarnıcı, Üsküdar Valide-i Cedid Camii ve Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İzmir’de Bilal Saygılı Camisi ve Konak Hisar Camisi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi gibi mekanlar bulunmaktadır.

İftar yemeği noktalarıyla ilgili son dakika haberleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili bölge müdürlüklerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.

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