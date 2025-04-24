Vakıflar’dan depremzedelere ikram

Kaynak: İHA
Vakıflar’dan depremzedelere ikram

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklükteki deprem büyük korku yaşattı. İnsanlar sokağa döküldü yardım eli gecikmedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, geceyi parklarda geçiren binlerce vatandaşa sıcak çorba ikramında bulunacak.

İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri merkezli 13 saniye süren depremde ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaş büyük korku yaşadı.

Kültür Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, evlerine girmekte endişe ederek geceyi sokakta geçiren vatandaşın yardımına koştu. Ekipler tarafından vatandaşlara, sıcak çorba ikramında bulunuldu.

SICAK ÇORBA İKRAMLARI YAPILACAK

Deprem ihtimali endişesiyle yine geceyi sokakta geçirecek olan vatandaşlar için saat 21.00 itibariyle Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde 2 bin kişilik, Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda 2 bin kişilik ve Rami Kütüphanesi'nde bin kişilik olmak üzere toplamda 5 bin vatandaşa sıcak çorba ikramında bulunulacak.

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