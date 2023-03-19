Enner Valencia'dan flaş açıklamalar

Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia, penaltıdan 2 gol attığı Alanyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Valencia şunları söyledi:

"Jorge Jesus'un güveni, bizler için çok önemli. Geldiği günden beri bize olan güvenini anlatıyor. Ona teşekkür ederim.

Bu sene çok iyi ve güçlü bir takım kurduk. Umarım bu şekilde devam ederiz. Rakiplerimize bakmıyoruz, kendi maçlarımıza bakıyoruz. Onların kazanıp kaybetmesi önemli değil, biz kendi maçlarımıza odaklandık.

Birkaç gün önce Ferdi ve Emre'yle aramızda bir konuşma oldu. Bana "gol atmayı bırakmalısın" diye şaka yapmışlardı. Ben de onlara "şu an olmaz, şu an gol atmayı bırakamam" dedim." açıklamasını yaptı."