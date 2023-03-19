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Enner Valencia'dan flaş açıklamalar

Fenerbahçe Alanyaspor'u yenerken attığı 2 penaltı golüyle galibiyette önemli rol oynayan Enner Valencia maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 21:59
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Valencia Alanya'da konuştu

Enner Valencia'dan flaş açıklamalar
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Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia, penaltıdan 2 gol attığı Alanyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Valencia şunları söyledi:

"Jorge Jesus'un güveni, bizler için çok önemli. Geldiği günden beri bize olan güvenini anlatıyor. Ona teşekkür ederim. 

Bu sene çok iyi ve güçlü bir takım kurduk. Umarım bu şekilde devam ederiz. Rakiplerimize bakmıyoruz, kendi maçlarımıza bakıyoruz. Onların kazanıp kaybetmesi önemli değil, biz kendi maçlarımıza odaklandık. 

Birkaç gün önce Ferdi ve Emre'yle aramızda bir konuşma oldu. Bana "gol atmayı bırakmalısın" diye şaka yapmışlardı. Ben de onlara "şu an olmaz, şu an gol atmayı bırakamam" dedim." açıklamasını yaptı."

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