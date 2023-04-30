Valencia hastaneden taraftara seslendi

Enner Valencia'dan mesaj: Mücadeleye devam ediyoruz!

Valencia hastaneden taraftara seslendi

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Enner Valencia sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertliler'in Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Sivasspor karşısında oynanan mücadelede Ali Şaşal Vural ile çarpışarak sakatlık geçirmişti.

Yaşadığı sakatlık sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Valencia'nın son durumu merak konusu olmuştu.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Hastanede tomografisi çektirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe kafilesiyle İstanbul'a döndü.

Valencia, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ekvadorlu futbolcu paylaşımında "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz. mücadeleye devam ediyoruz..." ifadelerini kullandı.

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