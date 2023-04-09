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Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu. İşte maaşı ve forma numarası

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ekvadorlu Enner Valencia'nın Brezilya'nın Internacional takımıyla anlaştığı ileri sürüldü.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 13:25
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Valencia ile ilgili flaş iddia

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu. İşte maaşı ve forma numarası
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın Brezilya'nın Internacional takımıyla anlaştığı iddia edildi.

Sabah gazetesinin Brezilyalı gazeteci Bruno Ravazzolli'ye dayandırarak verdiği habere göre anlaşma tamamlandı. Brezilyalı gazeteci şunları söyledi:

"Internacional'in yöneticileri, Enner Valencia hakkında çok net bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Yapılan görüşmeler tamamen gizli tutuluyor. Ancak oyuncunun haziran ayından itibaren Brezilya'da oynaması için bir anlaşma olduğunu öğrendik. Valencia'ya yapılan teklif 2 yıllık ve toplam 5 milyon euro.

Enner'in 13 numaralı formayı giydiğini herkes biliyor. Libertadores listesinde genç takımlardan bir oyuncu 13 numaralı forma giymişti. Ancak şu an takımda 13 numara boşta ve kimseye verilmeyecek."

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