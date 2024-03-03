Valencia Real Madrid maçında inanılmaz olay. 4 gol 2 kırmızı kart. Arda Güler detayı

Kaynak: Haber Merkezi
Valencia Real Madrid maçında inanılmaz olay. 4 gol 2 kırmızı kart. Arda Güler detayı
İspanya'da Valencia Real Madrid karşılaşmasında hakemin maç sonundaki kararı ortalığı karıştırdı. Kartlar havada uçuştu.

İspanya Ligi'nin 27. hafta maçında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Real Madrid, rakibi karşısında 27. dakikada Hugo Duro ve 30. dakikada Roman Yaremchuk'un golleriyle 2- 0 yenik duruma düştü.

Ancak pes etmeyen Madrid ekibi 45+5 ve 76. dakikalarda Vinicius Junior'un golleriyle beraberliği sağladı.

Maçın uzatma anlarında ise inanılmaz bir olay yaşandı.

90+9. dakikada Real Madrid atağında Brahim Diaz'ın ortasında Bellingham'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.

Real Madridli futbolcular sevinirken, Valencialı futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Ancak Diaz'ın ortasında top havadayken hakemin düdük çalarak maçı bitirdiği ortaya çıktı.

Saha bir anda karıştı. Teknik direktör Carlo Ancelotti de sahaya girdi. Futbolcular hakeme büyük tepki gösterirken Jude Bellingham ve Antonio Rüdiger kırmızı kart gördü.

Maç 2-2 bitti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Arda Güler'i bu maçta da oynatmadı. Valencia'da ise Cenk Özkaçar 90. dakikada oyuna girdi.


Son Haberler
Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri. Hatayspor maçından sonra anlattı Spor
Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri. Hatayspor maçından sonra anlattı
Beşiktaş Galatasaray 11'ler belli oldu. Fernando Santos'tan flaş karar. Okan Buruk sürpriz yapacak Spor
Beşiktaş Galatasaray 11'ler belli oldu. Fernando Santos'tan flaş karar. Okan Buruk sürpriz yapacak
ABD’den ‘ateşkes’ açıklaması: İsrail kabul etti, Hamas'tan yanıt bekleniyor Dünya
ABD’den ‘ateşkes’ açıklaması: İsrail kabul etti, Hamas'tan yanıt bekleniyor
Atatürk ilkokul öğretmenlerini nasıl tanımladı Yazarlar
Atatürk ilkokul öğretmenlerini nasıl tanımladı
Dukkahın sağlığa olan faydaları neler Şifalı Bitkiler
Dukkahın sağlığa olan faydaları neler
Dev yılanın sırrı hala çözülemiyor Yaşam
Dev yılanın sırrı hala çözülemiyor