Valencia Real Madrid maçında inanılmaz olay. 4 gol 2 kırmızı kart. Arda Güler detayı

İspanya Ligi'nin 27. hafta maçında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Real Madrid, rakibi karşısında 27. dakikada Hugo Duro ve 30. dakikada Roman Yaremchuk'un golleriyle 2- 0 yenik duruma düştü.

Ancak pes etmeyen Madrid ekibi 45+5 ve 76. dakikalarda Vinicius Junior'un golleriyle beraberliği sağladı.

Maçın uzatma anlarında ise inanılmaz bir olay yaşandı.

90+9. dakikada Real Madrid atağında Brahim Diaz'ın ortasında Bellingham'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.

Real Madridli futbolcular sevinirken, Valencialı futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Ancak Diaz'ın ortasında top havadayken hakemin düdük çalarak maçı bitirdiği ortaya çıktı.

Saha bir anda karıştı. Teknik direktör Carlo Ancelotti de sahaya girdi. Futbolcular hakeme büyük tepki gösterirken Jude Bellingham ve Antonio Rüdiger kırmızı kart gördü.

Maç 2-2 bitti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Arda Güler'i bu maçta da oynatmadı. Valencia'da ise Cenk Özkaçar 90. dakikada oyuna girdi.



