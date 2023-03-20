Valencia kulübünün eski başkan yardımcısından ünlü menajer hakkında flaş iddia. Türk savcılar da olayın peşine düştü

La Liga'da 18. sırada yer alan ve kötü günler geçiren Valencia'da batış çanları çalmaya başladı.

Fotospor'un haberine göre; Valencia CF'nin eski başkan yardımcısı Miguel Zorío, Jorge Mendes ve Peter Lim'in devralmasından bu yana kulübün yaşadığı zorlukları anlattı.

Zorío’nun sözleri arasında Türkiye’yi yakından ilgilendiren bazı ifadeler var.

Zorio’nun iddiasına göre, Valencia yolsuzlukla mücadele savcılığı Jorge Mendes ve Gestifute aleyhine bir soruşturma yürütüyor. İspanya’nın yanı sıra Jorge Mendes ve şirketi; İrlanda, Portekiz ve Türkiye’de de soruşturma altında olduğu öğrenildi.

İşte Zorio’nun Mendes ve Lim tarafından Valencia’nın dolandırıldığına dair iddiaları:

-Correia, Sporting’te 4 maç oynamıştı. Jorge Mendes onu, piyasa fiyatının 8 milyon Euro üzerinde, 12 milyon Euro'ya bize sattı.

-Monaco’nun vasat bir savunma oyuncusu olan Aymen Abdennour, Monako takımının 2015 yazında aldığı en iyi teklifin 12 milyon Euro üzerinde, 22 milyon Euro artı bonuslarla Valencia’ya geldi.

-Jorge Mendes, Mouctar Diakhaby’yi, Lyon'dan 15 milyon Euro'luk devasa bir fiyata getirdi.

Bonuslarla rakam neredeyse 20'ye çıktı. Piyasa değeri bu oyuncunun hiçbir zaman 10 milyon Euro'yu geçmedi.

-Aderlan Santos, bir ay önce Betis'e 2,5'a teklif edilmişti. Yaklaşık bir ay sonra tam 10 milyon Euro'ya satın alındı.

Miguel Zorío bu açıklamayı, Sporting, Monaco, Lyon ve Braga'nın mali belgelerini inceledikten sonra yaptı.

Aynı belgelerden, operasyonların aracılık giderlerinin yaklaşık %25'i olan 13 milyon Euro'yu aştığı sonucuna varıldı.

JORGE MENDES KİMDİR?

Jorge Mendes, 7 Ocak 1966'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da dünyaya geldi.

Gençken geçimini sağlamak adına bitpazarında çalışan Mendes, menajerlik kariyerine ise futbolcu arkadaşı Nuno Espirito Santo'nun transferine yardımcı olarak başladı.

Portekizli kalecinin Deportivo La Coruna'ya imza atmasına aracı olan ve bu işten para almayan Mendes, o günden itibaren futbol dünyasında basamakları hızlıca tırmandı.

1996 yılında Gestifute isimli futbolcu ajansını kuran Mendes'in portföyünde Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Ederson, James Rodriguez, Jose Mourinho gibi isimler yer alıyor.