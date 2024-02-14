Aşk ve romantizmin vurgulandığı Sevgililer Günü tüm dünyada Valentine’s Day olarak anılıyor. İngilizce olan Valentine’s Day kelimelerinin ne anlama geldiği Google arama motorunda araştırılıyor. Peki, Valentine’s Day ne demek? Valentine’s Day Türkçesi nedir?

VALENTİNE’S DAY NE DEMEK?

‘’Valentine's Day," Türkçe'de "Sevgililer Günü" olarak bilinen özel bir gündür.

Valentine's Day adını, Roma İmparatorluğu döneminde yaşadığına inanılan ve Hristiyan geleneklerinde aziz olarak kabul edilen Aziz Valentine'den alır.

Aziz Valentine'in ölüm yıldönümü olan 14 Şubat, bu özel günün kutlandığı tarih olarak kabul edilir. Ancak, Sevgililer Günü'nün kökeni sadece Aziz Valentine'e dayanmaz; zaman içinde farklı kültürlerde ve mitolojilerde ortaya çıkan çeşitli unsurlar, bu günün şekillenmesine katkıda bulunmuştur.

VALENTİNE’S DAY TÜRKÇESİ NEDİR?

"Valentine's Day" ifadesi Türkçe'de "Sevgililer Günü" olarak çevrilebilir.

Türkçe'de "Valentine's Day" terimi, yaygın olarak "Sevgililer Günü" olarak kullanılmaktadır.