Vali Erol barınakları denetledi: Ordu’da sokak hayvanları için yeni dönem başladı!

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

Ordu Valiliği, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, tedavisi ve sağlıklı yaşam sürmeleri için yürütülen çalışmaları denetlemek üzere “İl İzleme ve Denetim Komisyonu” kurdu.

Vali Muammer Erol başkanlığında oluşturulan “İl İzleme ve Denetim Komisyonu”nda; Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Fahrettin Seyhun Karabay, Milli Emlak Müdürü Halit Demirkol, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ersin Çakır yer aldı.

5199 sayılı Kanun kapsamında kurulan komisyon, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapımı devam eden ve planlanan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Doğal Yaşam Alanlarını inceledi.

Komisyon üyeleriyle birlikte Altınordu’nun Karapınar mahallesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki modernizasyon çalışmalarını ve yeni başlayan Doğal Yaşam Alanı inşaatını denetleyen Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Fahrettin Seyhun Karabay’dan bilgi aldı.

Karapınar mahallesinde, 11,5 dönümlük alanda bulunan Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nin modernize edilerek kapasitesinin artırılacağını belirten Karabay, 500 civarında sokak hayvanına ev sahipliği yapan tesisin kapasitesinin 700’e çıkarılabileceğini ifade etti.

Komisyon üyeleriyle Fatsa’ya geçen Vali Muammer Erol, sahipsiz sokak hayvanları için oluşturulacak Doğal Yaşam Alanı’nı inceledi.

Vali Erol, Fatsa’nın Sazcılar mahallesinde, 12 dönümlük arazi üzerine kurulacak ve yaklaşık 500 sokak hayvanını barındıracak Doğal Yaşam Alanı’nın durumu hakkında Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Fatsa’daki incelemelerinin ardından Ünye’ye geçen Vali Muammer Erol, Nadırlı mahallesinde Ünye Belediyesi tarafından yapımı planlanan Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı’nı inceledi.

Yaklaşık 8 dönümlük alana kurulacak Ünye Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı projesi hakkında Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel’den bilgi aldı.

Altınordu, Fatsa ve Ünye’de yapımı devam eden ve planlanan Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Muammer Erol, şöyle değerlendirdi:

“Sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, tedavisi, kısırlaştırılması ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak için devletimiz önemli adımlar atmıştır. 7527 sayılı Kanun ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemelerin uygulanması için yerel yönetimler büyük sorumluluk taşımaktadır. Ordu Valiliği olarak, İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, çalışmaları denetlemek için İl İzleme ve Denetim Komisyonu’nu kurduk. Bugün komisyon üyelerimizle Altınordu, Fatsa ve Ünye’de yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Belediye başkanlarımızın süreci hızlandırmasını istiyoruz. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Orman arazilerinin tahsisini hızlıca gerçekleştiriyoruz. Bürokratik işlemlerde de yardımcı oluyoruz. Tek isteğimiz, bu işe samimiyetle sahip çıkılmasıdır.”