Sinop'ta kuru yük gemisindeki yangın söndürüldü

Vali Erol Karaömeroğlu, Sinop Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, yetkililerden sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Karaömeroğlu, gazetecilere, Sinop'un 7 mil açıklarda Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli 17 mürettebatı bulunan yük gemisinde dün akşam yangın çıktığı bilgisinin alınması üzerine ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını anımsattı.

Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bot Komutanlığına bağlı helikopter ile Sinop 72. Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemilerinin de desteğiyle çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Karaömeroğlu, "Yangına anında müdahale edilmiştir. Bu hızlı müdahale sonucunda 16 gemi mürettebatı kurtarılarak ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne tedavi için intikalleri sağlandı. 16 yaralımızdan buradaki 10'unun 4'ü yoğun bakımda, 6'sının ise serviste tedavileri devam ediyor. Diğer 6 yaralımızı da il dışını sevk etmiş bulunmaktayız." dedi.

Kayıp olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu bir mürettebatı arama kurtarma çalışmalarının Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 helikopter, 2 bot ve kara timi ile olumsuz hava koşullarına rağmen devam ettiğini anlatan Karaömeroğlu, "Samsun'dan yola çıkan römorkörümüzle yanan gemi, saat 05.45 sularında buluştu. Yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Gemimizle ilgili batma tehlikesi yok. Mazot, fuel-oil sızıntısı gibi bir tehlike yok. Olması durumunda hazırlıklıyız. Tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Sahiplerinin vereceği karar sonrası gemi en yakın tersane veya limana çekilecek." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karaömeroğlu, kayıp mürettebatın gemi kaptanı olması ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Arama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yangın, yaşam alanında çıkıyor, bir gaz sızıntısı nedeniyle. Soğutma çalışmaları sonrası Samsun Liman Başkanlığı uzmanları gemide inceleme yapıp rapor hazırlayacak." diye konuştu.

Öte yandan gemi, arama kurtarma ekipleri tarafından havadan görüntülendi. Duman çıktığı gözlenen gemideki yangının izleri de görülebiliyor.

Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında dün saat 20.30 sıralarında bir kuru yük gemisinde patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında 16 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.