Vali rüşvet aldı, skandal yaşandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 5 Eylül 2023'te yaşanan sel felaketi ile bir trajedi yaşandı. Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi bungalov tesisinde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, emekli öğretmen Raile Şimşek ile eşi Ahmet Baki Şimşek, Suna Duman ve tesis müdürü Ümit Solmaz, şiddetli yağışın tetiklediği selde boğularak hayatını kaybetti.

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporlar, dönemin Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in tesis sahibinden rüşvet aldığına dair emareleri gün yüzüne çıkardı.

Soruşturmada, 18 bungalovun ruhsata aykırı inşa edildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, olayda kusurlu bulundukları gerekçesiyle ikisi vali toplam 12 kamu görevlisi hakkında soruşturma yaptırdı. İki vali, tesisin inşa edilip faaliyete başladığı dönemdeki Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile yerine gelen ancak tesisle ilgili işlem yapmadığı belirlenen şimdiki Şırnak Valisi Birol Ekici.

98 MİLYON LİRA BELGELENEMEDİ

‘Jet Osman’ lakabıyla bilinen Vali Bilgin’le ilgili mal varlığını açıklayamadığı yönünde müfettiş raporu düzenlendi. Bu rapora göre, Vali Bilgin mal varlığındaki 98 milyon lira dolayındaki farkı müfettişlere belgeleyemedi.

Ayrıca müfettişlerin hazırladığı raporda Vali Bilgin’in görevde olduğu süre içinde yapı tadil zaptına rağmen tesisin faaliyetine devam etmesine ve yeni kaçak yapıların inşasına göz yumduğu belirtildi. Yargıtay, yargılamaya esas olması için İçişleri Bakanlığı’ndan Vali Bilgin’le ilgili ek soruşturma istedi.