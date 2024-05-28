Validebağ Korusu'nu koruyan karar kesinleşti

Kaynak: Haber Merkezi
Validebağ Korusu'nu koruyan karar kesinleşti

Danıştay, Validebağ Korusu'nu betonlaşmaya açan ihalenin iptali yönündeki kararı kabul etti.

Üsküdar Belediyesi'nin önceki AK Partili yönetimi döneminde Validebağ Korusu'nda 500 araçlık bir otopark, yollar ve çeşitli yapılar inşa edilmesi planlanmıştı. Ancak bu projenin korunun doğal yaşamına ciddi zarar vereceği gerekçesiyle yapılan itirazlar sonucunda ihale iptal edildi. Üsküdar Belediyesi, iptal kararına itiraz ederek temyize başvurdu, ancak Danıştay, belediyenin bu başvurusunu reddetti.

KARAR KESİNLEŞTİ

Danıştay, İdare Mahkemesi'nin 27 Ekim 2021 tarihli iptal kararının hukuka uygun olduğuna karar verdi ve Üsküdar Belediyesi'nin temyiz başvurusunu oybirliğiyle reddetti. Kararın kesinleşmesiyle birlikte, Validebağ Korusu'nun doğal yapısına zarar verecek otopark ve yapıların inşası engellenmiş oldu. Bu karar, korunun doğal yapısının korunması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Danıştay'ın kararında, İdare Mahkemesi'nin iptal kararının hukuka uygun olduğu ve Validebağ Korusu'nun 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak korunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Üsküdar ilçesi, Altunizade Mahallesi'nde bulunan ve 15 parseli kapsayan bu alanın tarihi ve doğal sit alanı olarak tescil edilmesi gerektiği belirtildi.

ÇEVRECİLERDEN OLUMLU TEPKİ

Bu karar, Validebağ Korusu'nun geleceği için önemli bir zafer olarak nitelendiriliyor. Doğal yaşamın korunması ve betonlaşmanın önlenmesi adına verilen bu karar, çevre ve doğa savunucuları tarafından memnuniyetle karşılandı..

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