21 Ağustos’ta İstanbul Valiliği, gelen şikayetler üzerine bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına karar vermişti. Valilik bugün ise kararını genişletti.

VALİLİKTEN ÇOK TARTIŞILACAK KARAR

İstanbul Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü aracılığıyla tüm belediyelere ve kaymakamlıklara resmi bir yazı gönderdi. Belgede, halk sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle belirli alanlarda "kontrolsüz beslemeye" izin verilmeyeceği aktarıldı.

Sokak köpeği avı kararı; sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park ve bahçeler, yol kenarları, oyun alanlarını kapsıyor.

Ayrıca sokak köpeklerinin toplatılması da karar içinde yer aldı. Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi kararı da verildi.

‘BUNLARIN KONULACAĞI BİR YER YOK’

Yeniçağ olarak kararı değerlendirmesi için İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Arslan’a sorularımızı ilettik. Süleyman Çay'a konuşan Arslan, doğal yaşam alanlarının olmadığının altını çizerken, “Bunların konulacağı bir yer yok. Doğal yaşam alanları henüz yapılmadı. 2028’e kadar yerel yönetimlere bir süre tanındı. İstanbul’da şu an doğal yaşam alanı 2 veya 3 tane var. Dolayısıyla böyle bir alan yok. Sahanın gerçeklerinden uzak kalmış bir karar, uygulanması zor” ifadelerini kullandı.

‘HER ŞEYİYLE YANLIŞ YÖNETİLEN BİR SÜREÇ’

“Hayvanları koyacak yer olmadığından aç kalacaklar, zaten sağlık hizmeti kalabalık alanlarda verilemez. Bulaşıcı hastalıklar çok odak haline gelir” diyen Arslan, “Mama sağlanmaz ise orman alanlarında yer alan hayvanlar yiyecek bulmak için şehirlere ve konutlara daha çok yaklaşacak. Zaten şu anda belediyeler kontrollü bir besleme yapamıyor. Hayvanseverler ile birlikte bir beslenme yapılıyor. Her şeyiyle yanlış yönetilen bir süreç. Hem hayvanlar hem insanlar açısından çok acı bir durum.