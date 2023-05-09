Baraj ve göletlere girmek yasak. Valilik açıkladı

Kars’ta sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerine girmek yasaklandı.

Baraj ve göletlere girmek yasak. Valilik açıkladı

Kars Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte serinlemek amacıyla suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabileceğine, boğulmalara neden olacağına dikkat çekilerek vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.

"BOĞULMA VE ÖLME TEHLİKESİNE KARŞI..."

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bahsi geçen su yapılarının meskun mahal içerisinde yer alan kısımlarında tel örgü bulunmasına rağmen, tel örgü ile uyarı levhalarının tahrip edildiği ve serinlemek amacıyla suya girildiği tespit edilmektedir. Su yapıları, yüzmek için uygun olmayıp, yüksek debilerde akış hızının yüksek olduğu, iyi yüzme bilen kişilerin dahi boğulma tehlikesi yaşayacağı yapılardır. Bu sebeple; baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve taşkın kontrol tesislerinde amaç gözetmeksizin, alınan tedbirlere riayet edilerek, suya girilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çocuk yaşta olan vatandaşların, tehlikenin farkında olamayacağı ve alınan tedbirlerin mahiyetini kavrayamayacağından dolayı ebeveynlerince su yapılarına yaklaştırılmaması gerekmektedir" denildi.
Açıklamada, “Vatandaşlarımızın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesinde İl Genel Kurulu veya İdare Kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır hükmü gereğince idari işleme tabi tutulabileceklerini bilmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca vatandaşların, can güvenliğinin korunması ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla sulama kanalları, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerine girmesinin yasaklandığı, yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.
(Kaynak: İHA)

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