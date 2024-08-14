Valilik duyurdu: Bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Valilik, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırma kararı alarak, 15-29 Ağustos tarihlerinde, 15 gün boyunca, belirli bölgelerde geçici güvenlik önlemleri uygulanacağını bildirdi. Resmi açıklamaya göre, bu karar; milli güvenlik, kamu düzeni, suç önleme ve temel hakların korunması gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak alındı.

Şırnak il sınırları içindeki Bestler Dereler, Gabar Dağı, Cudi Dağı, Kurt Dağı, Kel Mehmetler ve diğer belirtilen bölgeler, vatandaşların zarar görmemesi için geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Bu süre zarfında, söz konusu bölgelere girişler, halkın can ve mal güvenliği gözetilerek yasaklandı. Valilik, alınan bu önlemlerin, yasadışı faaliyetlerin önlenmesi ve genel asayişin sağlanması amacı taşıdığını vurguladı.