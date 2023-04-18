Valilik esnek çalışmanın sona ereceği tarihi açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da kamu kurumlarındaki esnek çalışmanın 2 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.

Valilik esnek çalışmanın sona ereceği tarihi açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da kamu kurumlarındaki esnek çalışmanın 2 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Şubat 2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2023/5 sayılı genelgesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacakları veya uzaktan, dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacaklarının belirlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Yapılan değerlendirmede, sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı olan, hamile, 3 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılmış olup, haricindeki kamu görevlileri 2 Mayıs 2023 tarihinde göreve başlayacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerinin de kaldırıldığı kaydedildi.

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