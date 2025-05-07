Valilik nedenini duyurdu: Kırklareli'nde ormanlara giriş 177 gün süreyle yasaklandı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Valilik nedenini duyurdu: Kırklareli'nde ormanlara giriş 177 gün süreyle yasaklandı!

Kırklareli Valiliği, il genelinde ormanlara girişi 177 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Nedenini orman yangınlarının önlenmesi amacıyla olduğunu belirtti.

Kırklareli Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 8 Mayıs-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Valilik nedenini duyurdu: Kırklareli'nde ormanlara giriş 177 gün süreyle yasaklandı!

Açıklamada, "Son yıllarda ülkemiz genelinde orman yangınlarının yaşanması ve önümüzdeki aylarda orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü ile Vize Orman İşletme Müdürlükleri koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur.

Valilik nedenini duyurdu: Kırklareli'nde ormanlara giriş 177 gün süreyle yasaklandı!

Kırklareli ili orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Kırklareli ili sınırları içerisinde ormanlara girişlerin, çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi ve özellikle anızların yakılma riski de göz önüne alındığından 08.05.2025-31.10.2025 tarihleri arasında 177 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Valilik nedenini duyurdu: Kırklareli'nde ormanlara giriş 177 gün süreyle yasaklandı!

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