Valilik önlem aldı: Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Valilikten yapılan resmi açıklamada, "Yaz mevsimiyle birlikte bölgemizde hava sıcaklıklarının artması, ormanlık alanlarda artan insan ve araç hareketliliği ile kasten veya ihmalkâr davranışlar sonucu ilimiz ormanlarında ciddi zararlara yol açabilecek yangınların önlenmesi için çeşitli önlemler alınmıştır" denildi.

Tedbirlerin 12 madde halinde sıralandığı kararda, özellikle tüm ormanlık alanlara girişlerin 5 Haziran 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklandığı vurgulandı.

Valiliğin yayımladığı kararda, “6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74’üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu ve 66’ncı maddeleri gereğince Şanlıurfa ili sınırlarındaki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 5 Haziran 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaktır. Şanlıurfa genelinde ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi ateşli piknik yapılması, havai fişek, meşale, maytap gibi yangına sebep olabilecek malzemelerin kullanılması ve her türlü ateş yakılması yasaktır. Ormanların çevresindeki yollarda, orman kenarlarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaktır. Ayrıca karayollarında seyir halindeki araçlardan yangına yol açabilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi maddelerin atılması yasaktır. Şanlıurfa’daki Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Hilvan Karacurun Orman Parkı’nda piknik, spor, yürüyüş gibi faaliyetler serbesttir. Vatandaşlar, sadece ateşsiz piknik için Gölpınar Tabiat Parkı’nda Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü’nce belirlenen alan hariç, gerekli önlemleri alarak bu alanlardan faydalanabilecektir.

Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Hilvan Karacurun Orman Parkı’na piknik için gelen vatandaşların giriş-çıkışları ve tüm önlemler büyükşehir belediyesi tarafından sağlanacaktır. Orman Kanunu’nun 31’inci ve 32’nci maddeleri kapsamındaki mahalleler başta olmak üzere, orman içi, bitişiği ve ormanla ilişkisi olmayan mahallelerde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle belirtilen tarihten itibaren 24 saat boyunca kontrollü ateş yakma dahil, ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Orman çevresindeki tesisler ve sanayi kuruluşları, yangın riskine karşı tüm önleyici tedbirleri eksiksiz alacaktır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlar, özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda gerekli bakımları yapacak ve yangın riskine karşı her türlü önlemi alacaktır. Tüm belediyeler, orman içi, kenarı ve bitişiğindeki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaktır. Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk birimleri, orman muhafaza memurları ve belediye zabıtası, bu kararla alınan tedbir ve yasakların denetimini sürekli olarak gerçekleştirecektir. Yasaklara uymayanlar hakkında adli ve idari işlemler yapılacaktır. Bu karar, Şanlıurfa ili sınırlarındaki tüm ormanlık alanlarda uygulanacaktır. Yangın ihbarları ve şüpheli durumlar 112 Acil Çağrı Hattı’na bildirilebilecektir. Karara aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu’na göre adli ve idari işlem yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Tekirdağ’da ormanlara giriş yasak!