Valilik saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda

Megakent İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına geliyor.

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayandırdığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.

İstanbul genelinde sabah başlayacak fırtınanın, öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceği ifade edildi.