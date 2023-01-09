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İzmir için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

İzmir'de, yarın fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirildi. Halkın, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:36
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Valilik uyardı. İzmir için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

İzmir için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı
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İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın il genelinde fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağanak ve gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden sonra ilimiz genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde (Bornova, Buca, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın il genelinde kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağış ve lodos nedeniyle, meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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