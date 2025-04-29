Valilikten 1 Mayıs için flaş Kadıköy adımı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Valilikten 1 Mayıs için flaş Kadıköy adımı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrıcısı olduğu Kadıköy'deki 1 Mayıs mitingine İstanbul Valiliği ve Emniyet'ten izin çıktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan mitinge İstanbul Valiliği ve emniyet birimleri tarafından resmi izin verildi.

DİSK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kadıköy’de yapılacak miting için gerekli yasal süreçler tamamlandı.

18 Nisan 2025 tarihinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) ortak açıklama yaparak, 1 Mayıs programını Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

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