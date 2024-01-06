Valilikten fırtına uyarısı

Kaynak: İHA
Valilikten fırtına uyarısı
Kocaeli’nde yarın beklenen fırtına öncesi valilikten uyarı geldi.

Kocaeli’nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

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Valilik tarafından yapılan açıklamada, 50 ile 75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

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Açıklamada, “Yarın (07.01.2024) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi (08.01.2024) gününe kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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