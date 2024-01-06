Valilikten fırtına uyarısı

Kocaeli’nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 50 ile 75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Yarın (07.01.2024) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi (08.01.2024) gününe kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.