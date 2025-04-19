Valilikten vatandaşlara uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Kaynak: İHA
Valilikten vatandaşlara uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Ankara Valiliği, başkent ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, başkent ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre başkent çevresinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Başkentlileri uyaran paylaşımda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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