Valizdeki silah X-Ray cihazına takıldı

Alınan bilgiye göre; rutin güvenlik denetimlerini gerçekleştiren görevliler G.D. isimli şahsın geçirmek istediği valizde silah olduğunu fark etti.

Şahsı durduran ve valize de el koyan özel güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde valiz içerisinde, üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan kahverengi kabzalı bir tabanca ve şarjöründe 9mm çapında 7 adet mermi olduğunu belirledi.

Ruhsatsız silah güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.