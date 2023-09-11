Valize ve yatağa gizlenen esrarı narkotik köpeği 'Termal' buldu

Kars’ta jandarmanın düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 'Termal' ile yapılan aramada valizde ve yatağın içine gizlenmiş 2 kilo 69 gram kubar esrar ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
Valize ve yatağa gizlenen esrarı narkotik köpeği 'Termal' buldu

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Hacıhalil köyünde B.Y. ve G.Y.’nin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Termal'in de kullanıldığı aramalarda valizde ve yatağın içine gizlenmiş 2 kilo 69 gram kubar esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılacağı tespit edilen 82 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. ve G.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

valizde-ve-yatagin-icindeki-2-kilo-esrari-narkotik-kopegi-termal-buldu-yenicag1.jpg

POLİSTEN UYGULAMA

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca, 33 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 4.72 gram narkotik madde ele geçirildi. Uygulama sırasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalanıp, cezaevine teslim edildi. Bu kişilerden birinin 'görevi yaptırmamak için direnme', 'alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak', 'gasp /kasten yaralama suçlarından' hakkında 23 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu, bir başkasının dolandırıcılık suçundan 8 yıl 10 ay ile arandığı, diğeri hakkında da kasten yaralama suçundan 8 yıl 10 ay 18 gün hapis cezası bulunduğu bildirildi.

valizde-ve-yatagin-icindeki-2-kilo-esrari-narkotik-kopegi-termal-buldu-yenicag.jpg

valizde-ve-yatagin-icindeki-2-kilo-esrari-narkotik-kopegi-termal-buldu-yenicag3.jpg

valizde-ve-yatagin-icindeki-2-kilo-esrari-narkotik-kopegi-termal-buldu-yenicag5.jpg

İlgili Haberler
Uyuşturucuları bulan narkotik köpeği 'Pars' böyle poz verdi
Bagajdaki uyuşturucu narkotik köpeği ‘Millov’ buldu
Bagajdaki uyuşturucu narkotik köpeği ‘Millov’ buldu
Torpidoya gizlenmiş kokaini narkotik köpeği "Poine" buldu
Öne Çıkanlar
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Sinir krizi geçirdi ambulansa kelepçeli taşındı Güncel
Sinir krizi geçirdi ambulansa kelepçeli taşındı
6 yaşında evlendirilen kızın yaşının büyük gösterilmesini planlamıştı. Tahliye edildi Güncel
6 yaşında evlendirilen kızın yaşının büyük gösterilmesini planlamıştı. Tahliye edildi
Ali Babacan iktidarın vatandaşın ocağına incir ağacı dikeceği gizli planı ilk kez açıkladı Ekonomi
Ali Babacan iktidarın vatandaşın ocağına incir ağacı dikeceği gizli planı ilk kez açıkladı
Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı Güncel
Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı
Kızılgeyik avı kararı TBMM'de Güncel
Kızılgeyik avı kararı TBMM'de
Taşlar sopalar konuştu yumruklar havada uçuştu Güncel
Taşlar sopalar konuştu yumruklar havada uçuştu
Sınavsız şekilde üniversite okuyarak devlet memuru olan Suriyeli'den skandalı ortaya çıkaran İlay Aksoy'a dava Güncel
Sınavsız şekilde üniversite okuyarak devlet memuru olan Suriyeli'den skandalı ortaya çıkaran İlay Aksoy'a dava