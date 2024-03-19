Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek

Van Ticaret ve Sanayi Odası 'Shopping Fest' adıyla bir alışveriş günü düzenliyor. Etkinlik 15 Mart ile 5 Nisan arasında düzenlenecek.
İranlı turistler, 14 günlük nevruz tatillerini geçirmek ve alışveriş yapmak için kente geliyor.
Etkinlik kapsamında kentin tarihsel ve kültürel zenginlikleri tanıtılacak.
Amaçlardan biri de yerel piyasanın canlanması.
Festival 20 gün süreceği belirtildi.
Festivale bu yıl Shopping Fest için 70-80 bin turistin gelmesi hedefleniyor.
Alışveriş günleri kapsamında konserler, gösteriler ve resim sergileri gibi birçok etkinlik de planlanıyor.
İranlı turistler şimdiden şehre akın etmek başladı.