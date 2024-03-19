Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek

Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek
Kaynak: DHA
Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği 'Shopping Fest' adındaki alışveriş günlerine İranlı turistler akın etmeye başladı.
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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 1

Van Ticaret ve Sanayi Odası 'Shopping Fest' adıyla bir alışveriş günü düzenliyor. Etkinlik 15 Mart ile 5 Nisan arasında düzenlenecek.

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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 2

İranlı turistler, 14 günlük nevruz tatillerini geçirmek ve alışveriş yapmak için kente geliyor.

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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 3

Etkinlik kapsamında kentin tarihsel ve kültürel zenginlikleri tanıtılacak.

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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 4

Amaçlardan biri de yerel piyasanın canlanması.

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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 5

Festival 20 gün süreceği belirtildi.

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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 6

Festivale bu yıl Shopping Fest için 70-80 bin turistin gelmesi hedefleniyor.

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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 7

Alışveriş günleri kapsamında konserler, gösteriler ve resim sergileri gibi birçok etkinlik de planlanıyor.

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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 8

İranlı turistler şimdiden şehre akın etmek başladı.

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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 9
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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 10
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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 11
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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 12
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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 13
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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 14
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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 15
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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 16
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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 17
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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 18
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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 19
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Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek 20
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