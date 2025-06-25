Valverde'nin oğlundan Arda Güler taklidi

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Valverde'nin oğlundan Arda Güler taklidi

Federico Valverde'nin oğlunun Real Madridli futbolcuların gol sevincini taklit ettiği video beğeni toplaldı.

Real Madrid'in Uruguaylı yıldız orta sahası Federico Valverde, oğlunun futbolcuların gol sevinçlerini taklit ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bellingham, Ronaldo, Mbappe, Vinicius gibi yıldızların gol sevinçlerini yapan Valverde'nin oğlu, babasının takım arkadaşı olan milli yıldız Arda Güler'in gol sevinci olan "tevekkül" hareketini de yaptı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoya binlerce beğeni ve yorum geldi.

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