Valverde'nin oğlundan Arda Güler taklidi

Real Madrid'in Uruguaylı yıldız orta sahası Federico Valverde, oğlunun futbolcuların gol sevinçlerini taklit ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bellingham, Ronaldo, Mbappe, Vinicius gibi yıldızların gol sevinçlerini yapan Valverde'nin oğlu, babasının takım arkadaşı olan milli yıldız Arda Güler'in gol sevinci olan "tevekkül" hareketini de yaptı.

???? Federico Valverde’nin oğlundan futbolcuların gol sevinçleri performansı.



???? Arda Güler’in sevinci pic.twitter.com/BKvFtkBRMu — Sports Digitale (@SportsDigitale) June 25, 2025

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoya binlerce beğeni ve yorum geldi.